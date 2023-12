Restant verdragsmiddelen Nederland word ingezet voor de gezondheidszorg

Bij het aantreden van de Surinaamse regering in 2020 werd de samenwerking tussen Suriname en Nederland op politiek niveau na bijkans een decennia van stilstand weer geactiveerd. Via de accountantscontrole werd vastgesteld dat het saldo van de restant verdragsmiddelen bestond uit een bedrag van 13,3 miljoen euro.

Op verschillende niveaus werden de gesprekken opgestart over de inzet van deze restant verdragsmiddelen. Op 2 juli 2023 werd de afspraak tussen president Santokhi en toenmalig minister president Rutte bevestigd. Overeengekomen was dat 8 miljoen euro zal worden geïnvesteerd in de Volksgezondheid en 5,3 miljoen euro in de productie sector.

De allocatie van de middelen ten behoeve van de gezondheidssector werd via de ondertekening van twee arrangementen geformaliseerd. Deze overeenkomsten werden getekend door minister Raghoebarsing van Financiën en Planning en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Walter Oostelbos (foto).

Van de 8 miljoen euro zal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld worden ten behoeve van de opzet van een zorgautoriteit om daarmee de gezondheidszorg in Suriname te versterken. De zorgautoriteit is verantwoordelijk voor beleidsanalyses, beleidsadviezen en toezicht ten aanzien van specifieke beleidsgebieden.

De resterende 3 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de aanschaf van apparatuur voor de gezondheidszorg. Het betreft het aanschaffen van essentiële kapitaalgoederen en apparatuur voor verschillende ziekenhuizen (Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ’s Lands Hospitaal Paramaribo, Mungra Medisch Centrum) in Suriname om daarmee de gezondheidszorg in de zin van beschikbare apparatuur voor de komende jaren te waarborgen.

Het ministerie van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van deze twee initiatieven.