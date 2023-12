Parmessar stoort zich aan uitspraken Baidjnath Panday: “Van waar de brutaliteit van deze meneer?”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft tijdens de openbare parlementsvergadering dinsdag een waarschuwend geluid doen uitgaan naar oud-procureur-generaal tevens agent van staat Roy Baidjnath Panday. Laatstgenoemde zou zich maandag in het programma To The Point op Apintie TV negatief hebben uitgelaten over leden van De Nationale Assemblee (DNA).

Parmessar noemde dit gedrag beneden niveau voor zo een functionaris. “Hij heeft in het programma niet zulke mooie woorden gebezigd over parlementariërs. Van waar de brutaliteit van deze meneer? Als hij iets te bespreken heeft, laat hij dan een afspraak via de voorzitter met ons maken”, benadrukte de NDP’er.

Op de agenda stond de behandeling van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen.

Baidjnath Panday, die ook voorzitter is van het Project Implementation Unit (PIU) aan de Anti-Money Laundering (AML) Steering Council, zei in zijn interview dat hij de eerste ronde van de behandeling van de twee bankwetten in het parlement heeft gevolgd, maar een dubbel gevoel kreeg.

“Omdat parlementariërs uitspraken in de ether brachten die heel erg denigrerend waren voor het functioneren van de Centrale Bank en functionarissen binnen deze bank. Jammer genoeg blijven deze uitspraken niet binnen de muren van het parlement, maar ze worden ook geobserveerd in het land. En we hebben hier ook internationaal functionerende entiteiten die dit terug verslaan naar hun thuisfront en zeggen: ‘hoor wat het parlement roept over onze Centrale Bank. Dus be carefull'”, zei de oud-pg.

Hij stelde dat zulke uitspraken hele verregaande consequenties kunnen hebben en meer werk geven aan de mensen die bezig zijn met het NRA.

Waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman gaf aan deze kwestie via de geëigende kanalen te zullen bespreken. Parmessar nodigde toen buiten de microfoon de oud-pg uit om naar het parlement te komen. “Meki a kon dja!”, aldus de NDP’er.