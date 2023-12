Man die van brug sprong mogelijk PCS patiënt

De politie in Suriname heeft nog geen familie achterhaald van de man die afgelopen weekend van de brug aan de Coesewijnestraat in het Saramaccakanaal sprong en een paar dagen later dood in het water werd aangetroffen.

De Surinaamse politie trof op de plek waar het lichaam van de man werd aangetroffen wel een zekere Stuard G. aan, die een vriend zou zijn geweest van de overledene. Volgens hem moet de overledene in leven zijn geheten ‘Tovee’.

Volgens Stuard was Tovee een PCS patiënt en had hij geen vaste woon- en verblijfplaats. Er was bij de politie eerder ook geen aangifte van vermissing opgenomen.