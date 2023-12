Familie van man die van brug sprong niet te spreken over medewerking politie

De familie van de man die afgelopen weekend van de brug aan de Coesewijnestraat in het Saramaccakanaal sprong en een paar dagen later dood in het water werd aangetroffen, is niet te spreken over de medewerking van de Surinaamse politie.

Nadat hun dierbare zaterdag van de brug was gesprongen is de familie direct naar de politie van Latour gestapt om aan te geven wat er gebeurd was. De politie gaf echter aan niets te kunnen doen omdat ze geen boot hebben.

Zondag is de familie weer naar de politie gestapt, maar kreeg te horen dat ze zelf maar een boot moesten regelen en het water moesten afgaan om te zoeken naar hun familielid. Uiteindelijk heeft de werkgever van de overledene een boot ter beschikking gesteld en is de familie op maandagochtend vroeg zelf begonnen met de zoektocht.

Toen ze het lichaam van de man uiteindelijk aantroffen hebben ze het lichaam zelf moeten opvissen, aan wal gebracht en zelf in een bodybag geplaatst. De politie was daar voor spek en bonen en heeft helemaal niets gedaan, zegt een familielid.

Dat de man een PCS patiënt zou zijn zonder vaste woon- en verblijfplaats zoals eerder door een omstander werd gesteld, klopt volgens de familie niet.