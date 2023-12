Reyme: “Als ik president wordt dan stopt betaling aan ex-ministers die maar een jaar hebben gediend”

Indien Steven Reyme, voorzitter van Alternatief 2020 (A20), president van Suriname wordt, beloofd hij terstond een staatsbesluit te maken om een stop te zetten achter de betaling van gewezen ministers die slechts voor een jaar in een kabinet gediend hebben.

“Ministers die één jaar gediend hebben moeten gewoon een werk gaan zoeken. Mi now pai yu te einde. Mi e meki wan afspraak now now de. Ifi mi tron president direct mi du wan Staatsbesluit en direct a kba”, zei Reyme in het programma Bakana Tori.

De A20-voorzitter stelt dat iemand die een ministersfunctie voor vijf jaren heeft bekleed, na zijn termijn over voldoende kennis en ervaring heeft om een ander goed betaalde baan te vinden. Hetzelfde gebeurd volgens hem ook in het buitenland waar ex-regeringsfunctionarissen slechts voor enkele maanden worden doorbetaald. In principe is Reyme slechts voorstander van het doorbetalen en privileges voor gewezen presidenten en vicepresidenten.

In november 2020 zei president Chan Santokhi nog in De Nationale Assemblee (DNA) dat er opdracht op zijn kabinet is gegeven om een wetsontwerp op te stellen, waarbij deze zaken heel goed geregeld zouden worden. Hierdoor zou niemand meer na een termijn van een jaar of twee aanspraak kunnen maken op ministerspensioen. Helaas is daarna niets meer hierover aangegeven.

In dezelfde vergadering zei Binnenlandse Zaken-minister Bronto Somohardjo dat de staat per jaar een bedrag van SRD 12 miljoen moet betalen aan kosten voor 65 gewezen ministers, die gediend hebben onder het regiem van ex-president Desi Bouterse tussen 2010 en 2020.

Het is geen geheim dat Bouterse tientallen bewindslieden heeft gereshuffled. Per jaar betaalde de staat toen SRD 16.860.497 voor de kosten aan alle gewezen ministers uit alle periodes. Met de verschillende salariscorrecties vanaf die periode zijn deze bedragen ondertussen verder opgelopen.