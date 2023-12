Kansarme kinderen Munder in het zonnetje gezet

Meer dan 100 kansarme kinderen van het ressort Munder zijn afgelopen zondag in het zonnetje gezet door agent Raoul Kana van politiebureau Munder.

De kinderen mochten plezier hebben op het Martinus sportcomplex. Kana had een kinderdag georganiseerd met allerlei eten, drinken, spelletjes en cadeautjes. De dag werd afgesloten met een motivatiesessie.

De wetsdienaar heeft de jongeren onder andere voorgehouden over de rol die zij later in de maatschappij moeten vervullen en dat zij zich door niets en niemand moeten laten afleiden of uit het veld moeten laten slaan. Zij werden ook bewust gemaakt over de consequenties van strafbare handelingen.

Kana wordt binnenkort ge√Įnstalleerd als de nieuwe buurtmanager van Munder. Hij zegt veel plannen te hebben voor zijn verzorgingsgebied.