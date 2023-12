Jerrycans met brandstof in beslag genomen tijdens gezamenlijke patrouille

Op de Marowijnerivier worden gezamenlijke patrouilles uitgevoerd door de Franse Police Aux Frontières (PAF) en het Nationaal Leger (NL) Suriname.

De PAF is verantwoordelijk voor grenscontrole bij specifieke grensovergangen in Frankrijk. Drie keer per week worden gezamenlijke patrouilles uitgevoerd met de PAF op boten, waarbij personen en verboden goederen worden gecontroleerd.

Vorige week heeft de Franse Politie illegale brandstof in beslag genomen op Frans grondgebied. Deze jerrycans aan brandstof zijn overgedragen aan het Korps Militaire Politie.

“De samenwerking met de Franse Politie verloopt zeer goed, de acties verlopen soepel en zullen onverminderd doorgaan”, meldt het Surinaamse ministerie van Defensie.