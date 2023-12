Gehele ABOP/PL-fractie blijft zonder mededeling weg bij verdere behandeling bankwetten

Alle 10 leden van de ABOP/PL-fractie hebben dinsdag massaal verzuimd om quorum te verlenen en aanwezig te zijn bij de verdere behandeling van de twee bankwetten in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA). Het gaat om de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen.

Het was NDP-parlementariër Melvin Bouva die deze kwestie tijdens de spreekbeurt van Financiënminister Stanley Raghoebarsing onder de aandacht bracht van waarnemend parlementsvoorzitter Dew Sharman en hem vroeg of er enige mededeling vanuit de geelzwarte fractie hierover was. Volgens Bouva heeft deze openbare vergadering voortgang gehad dankzij de medewerking van de NDP-fractie om quorum te verlenen.

Sharman gaf toen aan dat hij in ieder geval niet op de hoogte is van de exacte reden van afwezigheid.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee, die ook uit de gelederen van de ABOP komt, is momenteel samen met de leden Ashwin Adhin (NDP) en Sidik Moertabat (VHP) voor een missie in Washington. In het komend weekend zal een andere parlementaire delegatie voor een missie afreizen naar China.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar deelde mee dat zijn fractiegenoot Stephen Tsang samen met enkele fractieleiders hierin zal participeren.