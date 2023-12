Automobiliste probeert in te halen en eindigt in goot

De bestuurster van deze auto is maandagmiddag, na een aanrijding bij een inhaalactie aan de Welgedacht C-weg in Suriname, in de goot langs de weg geëindigd.

Vernomen wordt dat de vrouw rond 15.40 uur over bovengenoemde weg reed, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande richting de Magentakanaalweg.

Haar voorligger zou verklaard hebben dat ze hem op een gegeven moment wilde inhalen, terwijl er een tegenligger aankwam. De vrouw raakte waarschijnlijk in paniek en trok haar stuur snel weer naar links, met als gevolg dat ze met haar voertuig tegen die van de voorligger kwam.

Door de klap verloor ze de controle over het stuur en raakte van de weg. Ze kwam vervolgens in de goot langs de weg tot stilstand (foto). Niemand raakte gewond bij de aanrijding.

De afdeling Verkeer Unit Midden van de Surinaamse politie kreeg de melding binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. Het was nog onduidelijk wie als veroorzaker aangemerkt kon worden, omdat beide partijen verschillende verklaringen aflegde.

Het onderzoek duurt voort.