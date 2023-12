21-jarige oom zonder rijbewijs rijdt nichtje en neefje op erf aan

Op een erf van een woonadres aan de Claudia Wensweg in Suriname, zijn vanmorgen twee kinderen door een familielid aangereden. Beide slachtoffers, een meisje van vier en een jongen van acht, zijn ernstig gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Waterkant.Net verneemt dat een 21-jarige oom van de slachtoffers, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, het voertuig van zijn tante het erf achteruit opreed om te parkeren. Hij trapte daarbij ongelukkigerwijs het gaspedaal in, in plaats van de rem.

De auto versnelde en reed de twee kinderen die naast het huis waren, aan. Ook een bank naast het huis werd kapotgereden.

De politie van Santodorp werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld die de twee slachtoffers met politiebegeleiding naar de SEH heeft gebracht.

De bestuurder werd in verband met het verdere onderzoek door de Surinaamse politie naar het bureau overgebracht.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.