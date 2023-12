Rouwdienst en begrafenis slachtoffers mijnrampen deze week; overheid betaalt kosten

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname (ROS) heeft afgelopen zaterdag 2 december, op het commissariaat Sipaliwini wederom een krutu gehouden met de nabestaanden van de betrokkenen bij de ramp in het Matawai – en Tapanahonygebied.

De aanwezigen vanuit ROS waren: minister Gracia Emanuël, de RO-directeur, Mavrik Boejoekoe, districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en de districtscommissaris van Sipaliwini ressort Boven- Saramacca, Walter Bonjaski. De aanleiding voor deze tweede konmakandra was het feit dat er enig onduidelijkheid was in de voorbereiding naar de begrafenis toe.

Na goed overleg is het officieel besluit genomen betreffende de gezamenlijke rouwdienst en begrafenis. De singi neti is gepland op maandag 4 december 2023 en de uitvaart vindt plaats op woensdag 6 december 2023.

De bijbehorende kosten die daarmee gepaard gaan, zullen gedekt worden door de overheid. De dinsdag is vrijgehouden voor de families om hun aparte singi neti te houden. Elke familie heeft daarvoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van het ministerie.

De namen van de 16 slachtoffers bij de ingestorte goudmijn in het Matawaigebied te kamp 21 en in het Tapanahony gebied te Sela zijn Daniel Daiso Nevell, Deel Jean Pascal, Domini Ortello Cercinio, Darson Adebego, Klassie Sempiesie Jonpige, Kodemus Curtis Samuel, Linga Rinaldo, Maasie Michael Guno, Finisie Mack Intosch, Pinas Maikel, Plet Shaquile, Poeketi Laurrijn Fabrich, Van Dracht Chleo Gregory, Waterberg Anghelo een Wee-wee Kwan Mitchel.