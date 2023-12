Nederlandse commando veroordeeld voor hulp bij grote coketransporten vanuit Suriname naar Europa

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem heeft vandaag een 44-jarige militair van het Nederlandse Korps Commando Troepen (KCT) veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij drugs- en wapensmokkel.

Volgens de rechter heeft deze elitemilitair Sil A. (foto 1, foto 2) meegeholpen aan de voorbereiding van twee grote coketransporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg.

Eerder schreef De Telegraaf ook dat hij in het buitenland, onder andere in Suriname, mogelijk criminelen zou hebben getraind in de omgang met wapens.

Dezelfde krant schreef ook dat A. verdacht werd van de handel in 570 mitrailleurs, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen, door op te treden als wapenmakelaar. Overigens ging deze wapentransactie aan Suriname niet door, meldt De Telegraaf.