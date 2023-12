Hellings voorstander verbod op doorschuiven uit DNA naar regering: “Het is verradersgedrag”

Oud-politiebondvoorzitter tevens politicus Raoul Hellings vindt dat het personen die gekozen worden tot parlementariërs in Suriname, verboden moeten worden om door te schuiven om benoemd te worden als minister, vicepresident of president.

“Het is een stukje kiezersbedrog als je zegt dat je gaat voor de volksvertegenwoordiging. Men wil wedden op twee paarden. Ifi mi partij no doro coalitie, dan blijf ik lekker zitten in DNA. Maar als mijn partij wel de meerderheid heeft, dan ga ik wel in het bestuurlijke. Het is verradersgedrag. Dat moet je gaan afstraffen”, zei Hellings in het programma Bakana Tori.

De oud-hoofdofficier van de Surinaamse politie benadrukte dat hiervoor niet eens aanvullende wetgeving voor nodig is. Politieke partijen kunnen gewoon vooraf hun kandidaten voor zowel De Nationale Assemblee (DNA) als de regering bekendmaken. Hierdoor weet de kiezer in Suriname dan ook precies wie de mensen zijn die bij een eventuele coalitievorming, deel zullen gaan uitmaken van de nieuwe regering.

Ook in de regering Santokhi-Brunswijk zijn een deel van de mensen personen die in eerste instantie in 2020 gekozen werden tot lid van De Nationale Assemblee (DNA). Hieronder vallen ook president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk.

Anderen zijn DNA-kandidaat geweest, maar hebben nauwelijks stemmen gehad. Doordat zij op een gegeven moment opschoven voor een functie in de regering, zijn er kandidaten in DNA naar binnengeschoven die nauwelijks tot heel weinig stemmen hebben gehad.

Dit gebeurde ook bij de twee voorgaande regeringen van Desi Bouterse. “Mensen met nauwelijks 200 stemmen die geen draagvlak hebben. Dan komen deze mensen nu zeggen dat zij daar gekozen zijn als volksvertegenwoordiger”, aldus Hellings.