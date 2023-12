Bonuman brengt wasi-nemer dood op Spoedeisende Hulp binnen

De politie van Zanderij kreeg op zaterdag 2 december omstreeks 22.30 uur de melding van het politiebureau Munder dat een mannelijk slachtoffer omstreeks 19.45 uur door een man dood op de Spoedeisende Hulp (SEH) is binnengebracht.

Volgens verklaring van de begeleider is hij een culturele geneesheer (bonuman) en was het slachtoffer V.W. zijn handlanger, meldt de politie van Regio Midden Suriname.

Verder verklaarde de bonuman dat hij en het slachtoffer te Matta waren voor het nemen van een wasi (cultureel bad) toen V.W. zich plotseling onwel voelde, waarna hij hem gelijk naar de SEH vervoerde.

De bonuman verwittigde de familie van V.W., maar die wilde geen bemoeienis met hem. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat het slachtoffer epilepsiepatiënt was en een aanval kreeg tijdens het culturele bad waaraan hij is komen te overlijden.

Een arts stelde de dood vast en er werden geen tekenen van misdrijf geconstateerd. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie.