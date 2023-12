Succesvolle Su Music Award show 2023

Op vrijdag 1 december was het, 4 jaar na covid, eindelijk weer zover en regende het weer Su Music Awards in Suriname.

Dit begon in 2013 als klein event en groeide in 10 jaren tijd steeds groter en groter en werden steeds meer muziek categorien, muziek stijlen, culturen en talen genomineerd.

Er valt veel te vertellen over deze 8ste editie, vertelt de organisatie. Het was spannend om na 4 jaren covid vertraging dit weer te organiseren. Ook de roep van de artiestem naar de orga werd steeds luider daar de Su Music Awardshow de enige organisatie is die artiesten en hun muziek een waardering geeft. Ondanks de covid jaren is men wel steeds doorgegaan met het maken van mooie muziek. And it paid off, zegt Roberto G-Boss Bannel, de bron en motor achter dit event.

De avond werd versierd met overweldigende optredens van Naomi Sastra (winnaar Motivational Female Award), Kennia Dominni (winnares New coming Female en Best Gospel) en Powl Ameerali (winnaar Best Geschreven Song) en nog vele anderen die het publiek lieten meeswingen en meezingen.

De meeste awards dit jaar gingen naar Psycho die 5 awards op zijn naam schreef, te weten Artist of the Year, Best Male, Best Dancehall, Best live act en Record of the Year. Hij wist het aanwezige enthousiaste publiek ook op te zwepen met zijn korte zang stukjes en quotes bij het in ontvangst nemen van zijn awards.

Een bijzondere uitreiking dit jaar was de Su Music Ultimate Artist of the Decade 2013 – 2023 aan Nisha Madaran. In die periode wist zij de meeste Su Music awards op haar naam te schrijven te weten 22x, waaronder 5x Peoples Choice, 5x Best Female, 4x Best Hindi, Best Collaboraties, Best Songs of the Year enz. Daarnaast heeft ze ook nog eens 13 awards van andere organisaties in en buiten Suriname alsook 4 hoge erkenningen door overheden van Suriname, Nederland en India mogen ontvangen. Daarnaast heeft Nisha met haar muziek zowel jong als oud uit alle wijken, culturen, talen en religien bij elkaar gebracht met haar fusions en collaboraties met lokale en Internationale artiesten waarmee ze Suriname ook steeds positief op de kaart wist te zetten.

De organisatie zal dit award elke 5 tot 10jaar uitreiken als stimulans naar alle artiesten toe om niet na enkele succesen af te zwakken maar juist te proberen om te blijven presteren en hoge kwaliteit aan muziek te blijven maken.

Roberto Banel geeft verder aan dat het niet alleen bij deze herstart van de Su Music Awardshow blijft. De muziek artiesten, maar ook alle zaken vallend binnen kunst en cultuur, kunnen uitkijken naar nog meer mogelijkheden tot waarderen van de doelgroepen. Binnenkort geeft hij zijn 2024 jaarplanning door. Daar zitten kleine ideentjes in, maar ook grote dromen om alle artiesten alsook de gemeenschap te eren en te dienen. We blijven hopen op de ondersteuning van de overheid, in welke vorm dan ook, die helaas steeds uitblijft. Maar gelukkig hebben we het vertrouwen van bedrijfsleven steeds achter ons die kunst en cultuur samen met ons blijft waarderen zodat we de hardwerkende artiesten elk jaar weer een blijk van waardering kunnen meegeven. Uit de grond van mij hart: hartelijk dank aan alle sponsoren, mede namens alle artiesten, uit Roberto Banel zich.

Tot slot hieronder alle categorien en winnaars van de 8ste editie van de Su Music Awardshow 2023, die middels een professionele vak jury gevolgd, geselecteerd en beoordeeld is geworden:

1. Best Kawina Band – Sangrafu

2. Best Inheemse Sensatie – Esekematoko

3. Best Reggae – Badderman

En Motivational award in deze categorie – Jah Hans baas

4. Pop Jawa – Xessionz

En Motivational award in deze categorie is Selection

5. Best Hindi act – Freestyle

6. Best Bigi poku – Haroen Corona band

7. Best Female – Tranga Rugie

En Motivational award in deze categorie is Naomi Sastra

8. Best Male – Psycho

9. Best Dancehall- Psycho

En Motivational in deze categorie is Wan Ede

10. Best Gospel – Kennia Domini

En motivational award in deze categorie is Raff Chanco

11. Best Hip hop – Kapalani

12. Best New Coming Female – Kennia Domini

13. Best New coming male-Lil young

14. Best Trap – Lil young

15. Best Kabula Talent-Anny

16. Best Live act – Psycho

17. Best Music video – James Levels

18. Best Marron act – Hotfire

19. Best written song – Powl Ameeralie en mark Westfa

20. Best Suri anthems – Awanja

21. Best Kabula artiest – Danninho

En Motivational award in deze categorie is Shuga

22. Best Kasekoband -Damaru

23. Record of the year Pshyco

24. Artist of the year Psycho

25. Eervolle vermelding voor bijzondere artiesten en hun producties uit de periode 2020 – 2021:

– Nisha Madaran ft. RePlay met Ware Liefde 2020

– Johan Misidjan ft. Derillio – Mi Lobi Wi 2021

– Benaja met Walking Paradise 2021

– Byciel Watsaam Ft. Arantis Forster – Zij is Degene 2021

26. Su Music Ultimate Artist of the Decade 2013 – 2023 – Nisha Madaran