Klant trekt pistool en berooft Suribet retailer

Een 25-jarige Suribet retailer in Suriname kreeg vrijdagmiddag omstreeks 17.30u de schrik van haar leven toen een klant plotseling een pistool trok. Hij pakte vervolgens een betting bedrag uit handen van de dame weg en nam de benen.

Dit geval deed zich voor bij betting café Sher aan de Hendrikstraat in Paramaribo. Volgens de dame speelde de klant eerst op een computer in de shop en schakelde daarna over op roulette.

Volgens het slachtoffer won de klant iets meer dan 25.000 SRD op de computer. Toen hij daarna roulette speelde liet hij zijn betting twee keren herhalen. Daarbij moest hij bijkans 900 euro bijbetalen.

“Het bedrag dat hij me moest betalen heeft hij uit m’n hand gejat. Op het moment dat ik het geld van de balie probeerde te pakken sloeg hij op m’n hand en trok vervolgens een pistool. Daarna rende hij uit de shop.

Ik heb sterk het vermoeden dat de klant met voorbedachte in de shop was, omdat hij na de daad in een gereedstaande auto is gestapt. Mijn vader en ik gingen hem achterna maar van hem was geen spoor te bekennen”, zegt de vrouw tegen de redactie van Waterkant.Net.



De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er zijn vastgelegde camerabeelden waarop de handelingen van de dader zijn vastgelegd (foto).

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte.