Jogi zal geen sorry zeggen voor het uitschelden in DNA

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is niet van plan om zich te verontschuldigen voor het uitschelden van zijn collega Harriët Ramdien tijdens de parlementsvergadering van maandag 27 november 2023.

Parlementariërs uit de fracties van de NDP, NPS en BEP hebben middels een brief naar assembleevoorzitter Marinus Bee geëist dat de VHP’er zich publiekelijk verontschuldigt voor ‘zorgwekkende intimidatie jegens het vrouwelijke geslacht in DNA’. Jogi wenst deze collega’s veel succes toe met hun eis.

“Die mensen mogen dat eisen. Ik wens ze succes. Ik heb niets in de microfoon gezegd en ik heb naar niemand gewezen. Ik zou uit die zaal gaan en ik brabbelde een beetje luid in mezelf. Het was een beetje irritatie, want dat persoonlijk feit moest die mevrouw me geven”, zei Jogi tegenover D-TV.

De parlementariër voerde aan dat hij na de uitspraken van NPS-fractieleider Gregory Rusland op die vergadering, recht had op spreekruimte om zich te verweren op basis van een persoonlijk feit. Helaas is dat hem door Ramdien, die op dat moment fungerend DNA-voorzitter was, geweigerd, omdat zij zich liet dirigeren door Rusland die haar instrueerde om de spreekruimte niet toe te wijzen.

“Ik zit niet op die stoel van de voorzitter, maar ze heeft verkeerd gehandeld. Maar het is gebeurd”, aldus de politicus.

Tijdens de parlementsvergadering van afgelopen donderdag heeft NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam deze kwestie en de brief onder de aandacht gebracht van Bee. De parlementsvoorzitter liet de NDP’er toen weten deze brief formeel nog niet te hebben ontvangen en gelezen, maar beloofde wel op een gepaste wijze daarop te zullen reageren.