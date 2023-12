Etnel: “VHP no man kon nanga kader”

NPS-parlementariër Patricia Etnel ziet geen probleem in het feit dat de ex-NPS-ministers Marie Levens en Silvano Tjong-Ahin nog steeds hun krachten geven aan het kabinet Santoki-Brunswijk. “VHP no man kon nanga kader. NPS e kon nanga kader. En NPS ne hori den kader gi en srefi”, zei Etnel in het programma Bakana Tori.

De volksvertegenwoordiger voerde aan dat het overigens niet de eerste keer is dat NPS’ers hun krachten aan niet-NPS-regeringen geven. Zo stelt zij dat Tjong-Ahin ook in de raad van commissarissen (rvc) bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft gezeten onder de regeerperiode van oud-president Desi Bouterse.

“Unu no meki no wan probleem toch. Meneer Silvano Tjong-Ahin heeft zijn krachten gegeven en laten zien dat hij het kan. Dus als we praten over de kennis en kunde van onze NPS’ers, dan laten we zien dat we voor land en volk werken”, stelde zij.

De NPS’er stelde dat onder andere ex-onderwijsminister Levens internationaal haar sporen heeft verdiend en niet een ‘zomaar vrouw’ is. “Dus meneer Santokhi moet blij zijn dat mevrouw Levens daar is. Mevrouw Levens heeft ook haar krachten gegeven tijdens regering Bouterse. Er was ook sprake dat ze misschien minister zou worden van Onderwijs. Het is haar ook gevraagd en ze heeft gezegd dat ze er niet voor wil gaan”, aldus Etnel.

De parlementariër stelt dat de VHP met de eerdere aanstellingen van de gevluchte Paul de Haan en Prenobe Bissessur al heeft laten zien welke kaders en deskundigen zij naar voren kan schuiven. Zij daagt de VHP uit om de namen van hun deskundigen op tafel te leggen.

“Ifi a taki Prenobe, a gwe nanga a heri moni fu SLM. Ifi a taki De Haan, a gwe nanga alla sani. Waar is de rest?”, aldus de NPS’er.