Drugs, scherpe voorwerpen, telefoons en opladers aangetroffen in cellenhuis Flora

Bij een reguliere cellenhuiscontrole zijn de wetsdienaren vrijdag gestuit op verschillende verboden spullen. Dit gebeurde bij het politiebureau Flora in Suriname .

Zoals op de foto te zien is gaat het om verboden items zoals mobiele telefoons met bijbehorende opladers, scherpe voorwerpen en een hoeveelheid gedroogde bladeren, vermoedelijk marihuana.

De verboden goederen zijn door de leden van Dienst Toezicht Cellenhuizen (DTC) in samen werking met politie Flora onderschept en in beslag genomen.

De reguliere controles in cellenhuizen vinden in het kader van veiligheid plaats. Haast bij elke actie worden diverse goederen aangetroffen en in beslag genomen.