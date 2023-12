Door tractor overreden bestuurder kreeg hartaanval

De bestuurder van een tractor die afgelopen vrijdag tijdens landbouwwerkzaamheden in Nickerie dodelijk werd overreden door de tractor, heeft vermoedelijk een hartaanval gehad. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het onderzoek van de Surinaamse politie heeft uitgewezen dat het slachtoffer al langer dan zeven jaar als combine/tractor operator werkte. Hij belde op die bewuste dag omstreeks 11.45 uur v.m. tijdens natte grondbewerkingswerkzaamheden met zijn werkgever en gaf hem aan dat hij pijnen heeft aan zijn keel die hij nabij zijn maag voelde.

Hij vroeg toen aan zijn werkgever om pijnstillers voor hem mee te nemen, wanneer hij eten en brandstof voor de tractor naar het rijstareaal zou brengen. De werkgever begaf zich omstreeks 12.15 uur n.m. naar het rijstareaal en zag zijn tractor niet, waardoor hij weer naar huis ging en op de bromfiets terugging naar zijn landbouwperceel om de tractorchauffeur te gaan zoeken.

Toen de werkgever bij de tractor aankwam, zag hij dat het bovenlichaam van zijn werknemer tegen het rechterachterwiel in het water was, terwijl het wiel nog draaide. Hij schakelde de tractor uit en stelde de politie van het gebeuren in kennis.

Volgens de arts heeft het slachtoffer vermoedelijk een hartaanval gehad, waarna hij met zijn bovenlichaam aan de voorzijde van het rechter voorwiel viel en zijn linkervoet (enkel) tussen de twee versnellingshandels vast kwam te zitten.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de tractor operator afgestaan aan de nabestaanden.