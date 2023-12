51-jarige Jennifer overleden na aanrijding Franchepanestraat

De vrouw die zaterdagavond bij de aanrijding tussen twee personenauto’s aan de Franchepanestraat in Suriname ter plaatse kwam te overlijden, is de 51-jarige Jennifer Sriram. Ze zat als meerijder in een zwarte Toyota Vitz.

Een tweede meerijder in die auto klaagde van pijn aan zijn rug en nek en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De autobestuurster J.F. kwam met de schrik vrij.

Volgens de eerste informatie reed de Vitz over de Franchepanestraat gaande richting de Lalla Rookhweg. Uit de tegengestelde richting kwam een blauwe VW Golf. De bestuurster van de Toyota Vitz sloeg ter hoogte van de Bechanistraat rechtsaf naar de inrit van een supermarkt zonder rekening te houden met de tegenligger, met de botsing als gevolg.

Door de klap kwam de Toyota Vitz tegen een zwarte Mark X aan, die voor de supermarkt stond geparkeerd. De VW golf kwam na de aanrijding enkele meters verder tot stilstand. Er was sprake van een enorme ravage.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld voor de nodige assistentie ter plaatse. De brandweer moest het achterportier van de Toyota Vitz verwijderde om zodoende het dodelijk slachtoffer uit het voertuig te halen.

Het lichaam van Jennifer is ter obductie in beslag genomen. Beide voertuigen zijn naar de berging gesleept ter herkeuring.

De bestuurders zijn allen in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en waren ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol en/of enig bedwelmende middel. De zaak zal als gebruikelijk overgedragen worden aan de Verkeersunit Paramaribo voor verder onderzoek.