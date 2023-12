29-jarige bromfietser dood na zware frontale aanrijding met auto

Een 29-jarige man is afgelopen nacht in Suriname overleden nadat hij met zijn bromfiets op een tegenligger klapte. Het verkeersongeval gebeurde zaterdagavond aan de Parmesarweg in Nickerie.

De bromfietser Raoel Kalidien reed die bewuste avond op de brom, toen het ter hoogte van servicestation Nanhaykhan mis ging. Door nog onbekende oorzaak botste hij frontaal tegen een aankomende auto.

De jongeman zou op de voorruit terecht zijn gekomen, waarna hij op het wegdek viel. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en werd zwaargewond naar het Mungra Medisch Centrum gebracht.

Omstreeks 02.00u is hij daar aan de opgelopen verwondingen overleden. Zijn lichaam is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Ook de auto en de bromfiets, die beide zwaar gehavend zijn, zijn voor nader onderzoek in beslag genomen.