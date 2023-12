2-jarig kindje in zwembad gevallen tijdens kinderfeestje

In een zwembad in Suriname, waar op dat moment een kinderfeest plaatsvond, heeft zich zaterdag een incident voorgedaan waarbij een jong kind in het water is gevallen en enige hoeveelheid water heeft binnengekregen.

Het voorval vond plaats toen het kind samen met zijn ouders aanwezig was bij het kinderfeest. Op een onbewaakt moment gleed het kind het water in, wat leidde tot enige paniek bij de omstanders.

Gelukkig was er een ter plaatse aanwezige verpleegster die onmiddellijk eerste hulp heeft verleend door middel van EHBO-maatregelen.

Na de eerste zorg ter plaatse werd het kind snel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens recente informatie van de Spoedeisende Hulp (SEH) arts is de gezondheidstoestand van het kind momenteel stabiel.