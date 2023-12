Zijspiegel dief kort na diefstal aangehouden

De verdachte T.S. is afgelopen donderdag na diefstal van een zijspiegel door de politie van het bureau Nieuw Nickerie aan de H.N. Van Dijkstraat in Nickerie aangehouden.

Een getuige betrapte deze verdachte op heterdaad toen hij de zijspiegel van een auto wegnam die op de parkeerplaats van een supermarkt aan de D.C.B.J. Parabirsinghweg in het Westen van Suriname stond geparkeerd. De getuige schakelde de politie in, die vervolgens de zijspiegeldief enkele straten verder in de boeien sloeg.

Het onderzoek van de Surinaamse politie heeft uitgewezen dat de eigenares van het voertuig leerkracht van beroep is en dagelijks haar voertuig op eerder vermelde parkeerplaats plaatst, waarna zij met de bus richting Coronie gaat alwaar zij les geeft op een school.

Het vermoeden bestaat dat de verdachte de gangen van de leerkracht K.M. moet hebben gevolgd en op 30 november 2023 de zijspiegel van het voertuig van K.M. met een schroevendraaier had losgemaakt en wegrukte.

De zijspiegel en de schroevendraaier zijn hangende het onderzoek in beslag genomen, waarna de verdachte ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.