R&b Legends: vrijdag 29 December The Last Dance of 2023

Legends traditiegetrouw dansen wij samen het jaar uit tijdens The Last Dance of 2023. Vrijdag 29 december 2023 staat het geheel in het teken van de R&B Oldskool editie. We gaan terug naar de 80’s. 90’s & 00’s dus verwacht heerlijke hitjes van Keith Sweat, Bell Biv DeVoe afgewisseld met Jarule, Ashanti, Next en vele andere R&B Legends. Vergeet vooral je dansschoenen niet.

Caribbean legends (zaal II)

Tijdens het grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B Oldskool evenement van Nederland, kan je vrijdag 29 december 2023 wederom genieten in zaal II van de immens populaire 𝑪𝑨𝑹𝑰𝑩𝑩𝑬𝑨𝑵 𝑳𝑬𝑮𝑬𝑵𝑫𝑺. Bereid je voor op The Last dance of 2023 want het belooft een tropische avond te worden in zaal II met de heetste Caribbean, Salsa, Soca, Merenque, Dancehall, Reggaeton and more.

Locatie

Vrijdag 29 december 2023 opent Het IJLAND te Amsterdam haar deuren voor The Last Dance of 2023. Het IJLAND is de voormalige Undercurrent in Amsterdam Noord waar wij meerdere uitverkochte edities hebben gehad in het verleden. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid rond de locatie, en een prachtige overdekt Lounge ruimte met Soulfood om even bij te komen.

Leeftijd, Dresscode & Muziekstijlen

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor de avond is DRESS TO IMPRESS (GEEN JEANS, PETJES). Er zal geen uitzondering worden gemaakt op de kledingvoorschriften en leeftijdgrens.



Area I : R&B Legends met de beste R&B deejays van Nederland.

Area II: Caribbean Legends met de heetste Salsa, Soca, Dancehall en Reggaeton.

Area III: Lounge Area



Belangrijke informatie

Alle voorgaande edities waren stijf uitverkocht, de afgelopen edities hebben we veel Legends moeten teleurstellen dus wacht niet op het laatste moment voor het bemachtigen van jouw ticket want uitverkocht=uitverkocht.



The Legends goes Oldskool, See you @ the last dance of 2023

★ Datum: vrijdag 29 december 2023

★ Locatie: IJLAND

★ Adres: : Tt. Vasumweg 171, 1033 SG Amsterdam

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:30 uur)

★ Parkeergelegenheid gratis rondom IJLAND

★ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic