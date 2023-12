Inzittende schiet op rovers die tas met veel geld uit auto wegrukken

Een man op een bromfiets heeft vrijdagavond op de hoek van de Johannes Mungrastraat en de Kuldipstraat in Suriname, een tas met daarin 5.000 euro, 20.000 SRD en 400 USD tijdens de file uit een langzaam rijdende auto weggerukt.

De inzittende A.T, die samen met haar echtgenoot en haar zus in de auto zat, werd verrast door de actie van de man die samen met een ander op de brom zat. Volgens de vrouw had ze haar tas op haar schoot geplaatst en hield ze die stevig vast, toen de duorijder op de bromfiets haar tas wegrukte.

Haar echtgenoot die buitengewoon agent van politie is, haalde direct daarna zijn wapen tevoorschijn en schoot gericht op de rovers. Hij vermoedt dat de duorijder die de tas wegrukte is geraakt, omdat hij kwam te vallen.

Na de val stond de verdachte op en stapte weer op de brommer met de tas. De twee zijn daarna richting Kuldipstraat gereden.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De rovers zijn nog voortvluchtig. Of een van de rovers geraakt is, is niet duidelijk; tot op het moment van schrijven heeft niemand zich met een schotwond gemeld bij de Spoedeisende Hulp.