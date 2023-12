Voortzetting legersamenwerking Suriname en Frans-Guyana ook in 2024

De waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger (NL) tevens commandant van de Luchtmacht, luitenant-kolonel Marven van Huisduinen en brigadier-generaal Marc Le Bouil, commandant van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over de voortzetting van de bestaande militaire coöperatie tussen de twee legers voor het jaar 2024.

Le Bouil was van donderdag 23 t/m zaterdag 25 november met zijn delegatie te gast in Suriname in verband met de twaalfde regionale vergadering over militaire uitwisseling– Frankrijk/ Frans- Guyana (XII RREM). Er zijn wederom afspraken gemaakt met betrekking tot opleidingen en trainingen voor het NL, gezamenlijke oefeningen, patrouilles, informatie-uitwisselingsmomenten en eventuele wederzijdse steun.

De militaire coöperatie tussen de twee landen dateert terug naar 1992 en is gebaseerd op professionaliteit, vertrouwen, vriendschap, wederzijds respect en wederzijds voordeel. Deze coöperatie is in de loop der jaren verder gaan versterken.

Recent heeft het Nationaal Leger militair materieel ter waarde van een miljoen euro ontvangen van Frankrijk. De donatie bestond grotendeels uit FAMAS-geweren en munitie en is bedoeld om de interoperabiliteit tussen beide legers te bevorderen om gezamenlijk de vele uitdagingen en bedreigingen nu en in de toekomst aan te pakken.

Vanuit de Franse zijde was dit jaar ook het Franse marineschip “La Combattante” in Suriname ter gelegenheid van de 48e onafhankelijkheidsdag. De bemanning van dit schip heeft op 25 november ook meegedaan aan de parade en het defilé. Dit jaar heeft ook een sectie van het 9e Regiment Mariniers Infanterie (9e RIMA) meegelopen.