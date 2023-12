Vijftien cursisten ronden cursus Klein Motorvaartuig af

Vijftien cursisten die met succes de cursus Klein Motorvaartuig hebben doorlopen, kregen op woensdag 22 november hun certificaat overhandigd. Deze cursisten hebben een maand lang theoretische en praktische kennis opgedaan over kleine motorvaartuigen, waaronder buitenboordmotoren (onderhoud, onderdelen benoemen, startklaar maken, troubleshooten), zeemanschap (vaargereed maken, aan- en afmeren, veilig varen, man overboord) en scheepsbeveiliging.

De geslaagden zijn werkzaam bij het Nationaal Leger, de Kustwacht Suriname en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Volgens kapitein Jennifer Bendt, waarnemend commandant van de Militaire Specialistische Opleidingen (MSO), is het van eminent belang om de vaardigheden van de medewerkers te verbeteren. Dit moet resulteren in verhoogde efficiëntie en effectiviteit bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

De lessen zijn verzorgd bij de Kustwacht, gecoördineerd door de Marine en gemonitord door de MSO van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). Volgens majoor Johny Ebeciljodi, commandant van de Marine, zal deze opleiding vooral zijn voordelen opleveren bij gezamenlijke operaties tussen de drie organisaties.

“Als we in het veld zijn en we ontmoeten elkaar in een joint-operation, dan weten wij wat hun capaciteiten zijn. Hierdoor kunnen we dan beter en effectiever samenwerken”, stelde de marinecommandant.