Van tractor gevallen landbouwer (59) dood na te zijn overreden

Een 59-jarige landbouwer in het Surinaamse district Nickerie, is vanmiddag overleden nadat hij van een tractor viel tijdens grondbewerking. Vermoedelijk is de tractor daarna over hem gereden.

De landbouwer F.H., die deze maand 60 jaar zou worden, was rond 14.00u ’s middags bezig op op een tractor met koolwielen op een perceel nabij de Ataoellaweg, in het Westen van Suriname.

Door nog onbekende oorzaak viel hij van de tractor en werd hij overreden door de kooiwielen. Collega landbouwers snelden toe om hem hulp te bieden, maar het slachtoffer vertoonde geen teken van leven.

Op het moment van schrijven is de politie ter plaatse bezig met het onderzoek.