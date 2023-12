Monteurs verduisteren voertuigen die klanten voor reparatie achterlaten

De Surinaamse politie heeft onlangs vier mannen aangehouden in verband met verduistering c.q. diefstal van voertuigen, die klanten bij een monteurszaak aan de Parastraat in Suriname achterlieten ter reparatie.



De verdachten Steven S., Roberto P. en Sergio R. zijn allen monteur van beroep. De vierde verdachte T.S. is als heler aangemerkt. Hij heeft één van de voertuigen als schroot gekocht voor 3.500 SRD en doorverkocht aan een schroot opkoopbedrijf voor 8.000 SRD.

Nadat T.S. het bedrag van 8.000 SRD aan de benadeelde terugbetaalde werd hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

De drie monteurs zijn hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat ze de voertuigen voor reparatie innamen en daarna doorverkochten aan derden.

Een van de benadeelden liet twee Nissan voertuigen bij de monteurs achter om te laten repareren. De monteurs hielden de klant voor dat de onderdelen van de voertuigen niet te vinden zouden zijn.

Zo werd de benadeelde steeds aan het lijntje gehouden totdat de benadeelde zijn auto bij een schroot opkoopbedrijf als wrak aantrof.



De benadeelde schakelde de politie van Flora in die op haar beurt deze ‘monteursbende’ opspoorde. Terwijl de politie bezig was met het onderzoek tegen het trio meldde nog een benadeelde zich aan met een soortgelijke aangifte.



De politie doet een beroep op de samenleving om zich aan te melden bij de politie indien er nog meer slachtoffers zijn van deze monteursbede.