Dode hond gedumpt voor NPS-hoofdkwartier

Een nog onbekend persoon heeft donderdagochtend rond 10.30 uur een dode hond vanuit een auto gegooid voor het hoofdkwartier van de Nationale Partij Suriname (NPS) aan de Johan Adolf Pengelstraat.

Enkele partijgenoten hebben het voorval waargenomen en gissen over het motief. De leiding heeft de politie ingeschakeld die ter plaatse is geweest voor onderzoek.

Op sociale media wordt druk gespeculeerd over het motief. Velen beweren dat het voorval te maken heeft met de hoog opgelopen spanning tussen de NPS en de VHP.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft maandag tijdens de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee een boekje opengedaan over de echte reden waarom de NPS onder leiding van Gregory Rusland medio februari 2023 uit de regeercoalitie is gestapt.