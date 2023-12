Asabina stoort zich aan problemen en geldtekorten bij pinautomaten: “Volk moet niet dupe daarvan zijn”

BEP-fractieleider Ronny Asabina vraagt zich af waarom de verschillende geldautomaten (ATM-machines) in Suriname niet regelmatig van geld worden voorzien.

“Van BNETS hebben we begrepen dat de Centrale Bank gezegd heeft dat er een schaarste is aan SRD. Maar dat is geen boodschap. Wij als volk moeten niet de dupe daarvan zijn. Toen het pinlimiet van 3.000 SRD voor 2020 werd geïntroduceerd, was de koers 7,52 SRD. Nu is die koers 38 SRD. Dat is meer dan 400%. Je zou nu juist meer dan 12.000 SRD moeten kunnen pinnen om die waarde te kunnen hebben”, zei Asabina donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Te vaak komt het de laatste tijd voor dat de automaten op rood staan, een storing hebben of vanwege slijtage de pinpas inhouden. Daarnaast zijn de dagelijkse pinlimieten reeds lang achterhaald. Dit zorgt volgens de parlementariër niet alleen voor frustratie bij de bankcliënt, maar ook voor onnodig extra brandstofkosten.

Asabina is daarom blij met de invoering van de biljetten van SRD 200 en SRD 500, welke in augustus dit jaar door de Centrale Bank van Suriname zijn aangekondigd. Dit zal kunnen helpen om de dag limieten bij de ATM-machines verder te verhogen. Volgens de moederbank zouden deze nieuwe coupures in het eerste kwartaal volgend jaar zullen worden geïntroduceerd.

“Ik meen te weten dat de ingangsdatum 1 januari 2024 is. Wij willen weten in hoeverre deze mededeling van de Centrale Bank nog steeds overeind staat”, stelde de parlementariër.

Volgens Asabina moet ook duidelijk zijn om welke coupures het zal gaan en welk effect deze introductie zal hebben op de koopkracht en de reële waarde van de Surinaamse dollar (SRD). “Ik hoop niet dat de Centrale Bank zegt dat vanwege gewijzigde beleidsinzichten zij de nieuwe coupures niet meer kan invoeren”, aldus de BEP-fractieleider.