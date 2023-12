Aangehouden buschauffeur blijkt meerdere vonnissen op naam te hebben

Een 32-jarige buschauffeur is dondermorgen door de politie in Suriname aangehouden nadat hij tekeer ging tegen de politie. Op het politiebureau bleek dat hij meerdere vonnissen op zijn naam had.

De chauffeur S.T., die de route PE onderhoud, werd bij het begaan van een overtreding aan de Coesewijnestraat staande gehouden door een politieman en ging flink tekeer tegen de agent.

Om de buschauffeur aan te houden werd versterking gevraagd aan de overige collega’s, waarbij binnen korte tijd meer politieagenten ter plaatse verschenen (foto).

Nadat S.T. naar bureau Latour werd overgebracht bleek dat hij meerdere vonnissen op zijn naam had. De bus werd met een sleepwagen naar het politiebureau gebracht.

Over het lot van S.T. zal het Surinaamse Openbaar Ministerie bepalen tijdens zijn voorgeleiding. De politie van bureau Latour heeft de zaak in onderzoek.