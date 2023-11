Minister Ori aan Rusland: ‘Laat hij de problemen binnen zijn partij een beetje beter gaan oplossen”

“Het is wat in die man zijn hoofd is. We kennen de man. Laat hij de problemen binnen zijn partij een beetje beter gaan oplossen”. Zo reageerde minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering over de beschuldiging vanuit NPS-voorzitter Gregory Rusland dat hij een etnisch beleid op het ministerie voert.

Rusland zei afgelopen zaterdag tijdens de kranslegging bij het standbeeld van oud-premier en ere-voorzitter Henck Arron aan de Kleine Combéweg dat er geen geesten opgeroepen moeten worden die men niet kan bezweren. Ori stelt zich helemaal niet aangesproken te voelen door de uitspraken van de NPS-voorman.

Ori heeft recent diverse NPS’ers in topposities ontheven. De bewindsman benadrukte dat hij gehandeld heeft nadat het managementteam van het MINOWC eerst voor zes maanden is geëvalueerd. Daarnaast heeft hij een goed functionerend team nodig om een aantal prestaties in het komend jaar te kunnen realiseren.

“Ik zie Surinaamse broeders en zusters en ik heb een verantwoordelijk op het ministerie om te kijken naar de kwaliteit van het managementteam. En ik heb een aantal mensen geëvalueerd. Na zes maanden heb ik gewoon gemeend om een aantal vervangingen plaats te laten vinden. Er is een heel normale managementcyclus als minister die hoofdverantwoordelijk is voor beleid en politiek van het ministerie. Om gewoon te kijken wie goed en wie minder functioneert. Het is een beetje hard. Het is tegen de cultuur van Suriname omdat altijd die tjepoti-mentaliteit heerst. Bij mij niet, want ik heb een zakelijke instelling”, aldus de minister.

De bewindsman stelde nog niet klaar te zijn met ontheffingen. In de komende periode zullen nog een twee- tot drietal personen worden vervangen. Dan zal hij compleet zijn om zijn gestelde doelen te kunnen realiseren. Toen Ori in mei dit jaar aantrad, bleek volgens hem dat er een heel conflictueuze situatie was binnen het directieteam. “Mensen die al jaren niet met elkaar konden werken. Mensen die zich op de achtergrond bijzonder bestrijden, er is geen werkoverleg. Die cultuur zijn we langzaam aan het veranderen”, vervolgde de minister.

De mensen die ontheven zijn, zullen in ieder geval niet gratis thuis zitten. Zij zullen elders binnen het MINOWC worden ingezet. “Men gaat voor een keuze worden gesteld. Twee tot drie keren mag men nee zeggen en daarna ga ik ze gewoon aanstellen in een andere positie. De mensen moeten de ruimte krijgen om met de minister en de staf praten over iets dat hun pleased. Want ik ga ook letten op wat ze willen doen. Maar de mensen krijgen allemaal rustig een andere plek op het ministerie”, aldus de minister.