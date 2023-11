In weiland dood aangetroffen vrouw gewurgd door vader

De 39-jarige Arandhana Samoedj, die op vrijdag 24 november dood op een weiland te Leiding 17 in Suriname werd aangetroffen, is door wurging om het leven gebracht. Dat is gebleken uit een gerechtelijke lijkschouwing zegt de politie aan Waterkant.Net.

De vrouw is door haar 60-jarige vader Radjkoemar Samoedj gewurgd. Na de moord nam de man gramoxone in. Hij is de volgende ochtend door inname van het verdelgingsmiddel overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



Shailesh, een broer van Aradhana, geloofde niet dat zijn vader zijn zus had vermoord. Hij vermoedde dat zijn zus door verdrinking om het leven is gekomen. Dit omdat hij haar nabij een kreek op het weiland had aangetroffen.



De politie van Santodorp trof op die bewuste dag een stuk touw op de plaats aan, waarmee de vader zijn dochter heeft gewurgd.

Beide lijken zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.