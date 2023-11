Dronken man gaat door het lint; schiet op deur en vernielt auto

De politie in Suriname heeft vorige week een man aangehouden, nadat hij in dronken staat schoten op een deur had gelost, een man met de dood bedreigde en een autoruit vernielde.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte B.K. bewoner is van een appartementencomplex. Op die bewuste dag ging hij tekeer met andere bewoners die gebruik maakten van een vuilnisbak.

Bij die gelegenheid loste hij enkele schoten op een glazen voordeur. Nadat de bewoners de eigenaar belden begaf de eigenaar zich naar de plek en probeerde de verdachte te kalmeren.

De eigenaar werd door de verdachte met de dood bedreigd. Vervolgens gooiende de dronken man een steen op de achterruit van het voertuig van de eigenaar.

K. werd op maandag 20 november 2023 door de politie van het ressort Geyersvlijt aangehouden en overgebracht naar het bureau. Nadat hij weer nuchter was gaf hij bij zijn voorgeleiding toe de strafbare handelingen te hebben gepleegd.

De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor bedreiging en vernieling. Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie van het ressort Geyersvlijt voortgezet.