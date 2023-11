BTW op nutsvoorzieningen en kookgas voor zes maanden opgeschort

- Advertisement -

De regering in Suriname heeft maandag besloten om per 1 januari de belastingvrije grens te brengen van SRD 7.500 naar SRD 9.000. De eerdere vrije grens van SRD 100 is opgetrokken naar SRD 400 wat betekent dat alle personen die onder SRD 9.400 verdienen geen belasting hoeven te betalen.

Dit geldt zowel voor de ambtenaren als de werkers binnen de particuliere sector. Aan landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden wordt een extra SRD 1.000 aan koopkrachtversterking toegekend boven de SRD 2.500 die reeds wordt gegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70% hiervan ontvangen.

In december zullen de landsdienaren SRD 5.000 ontvangen waarvan SRD 4.200 direct gestort wordt. De resterende SRD 800 zal in 2024 gefaseerd uitgekeerd worden.

Ook heeft de regering besloten om hiernaast de btw op de nutsvoorzieningen en kookgas voor zes maanden op te schorten. Verder is besloten om de SRD 1 government take voor een maand in te korten waarbij de middelen gebruikt zullen worden om terug te geven aan het volk via sociale projecten.

“De regering wil op deze wijze dankbaarheid tonen aan het volk die haar heeft bijgestaan in de moeilijke tijden. Het pakket zal tot juni 2024 gelden, maar ik geloof dat tot dan de economie verder zal herstellen en wij vanaf juni ook meer kunnen geven aan het volk.

Met de vakbonden is afgesproken dat de btw geĆ«valueerd wordt. Het tripartiet overleg zal verder voortgezet worden om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen voor de btw. Het Internationaal Monetair Fonds heeft reeds ingestemd met deze herziening en heeft een Caribisch instituut ingezet om Suriname te ondersteunen bij de evaluatie”, aldus president Santokhi hierover.