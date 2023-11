Prijzen van pepers bereiken ongekende hoogte in Suriname

- Advertisement -

De redactie van BIC Saramacca had de Surinaamse samenleving eerder reeds erop geattendeerd dat de prijzen van groenten en fruit fors zijn gestegen in de periode juli tot en met oktober. Als oorzaak hiervan werd door de landbouwers aangegeven de aanhoudende extreme droogte in Suriname.

Middels statistieken gepubliceerd door BIC Saramacca op 8 november werd de prijsontwikkeling van diverse groentensoorten op de groothandel tussen juli tot en met oktober weergegeven. Daarbij is duidelijk te zien dat de prijs van pepers fors zijn gestegen.

Eergisteren werd op de groothandel onder de Centrale Markt Paramaribo prijzen genoteerd van SRD 8.000 voor een krat rode pepers en SRD 7.000 voor gele pepers. In de maand mei kostte een krat nog tussen de SRD 1.000 en 1.200.

Vanmorgen heeft de redactie van BIC Saramacca uit gesprekken met boeren, exporteurs en medewerkers van het commissariaat belast met prijsopname groothandel, begrepen dat deze abnormale prijzen van pepers het gevolg is van de extreme droogte van de afgelopen maanden. Als gevolg hiervan groeien de peperplanten niet goed; de bloesems vallen vroegtijdig af.

De export van pepers is ook helemaal teruggevallen vanwege de schaarste. De verwachting is dat de prijzen van pepers en andere groentensoorten in de komende periode zullen dalen vanwege de regens.