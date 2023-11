Eerste ambassadeur van Suriname met standplaats Genève benoemd

Suriname krijgt voor het eerst een buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur met als standplaats Genève (Zwitserland). Mr. Aroen Jadoenathmisier wordt de eerste Surinaamse ambassadeur bij de VN en andere internationale organisaties in Zwitserland.

Hij werd op zondag 19 november beëdigd door president Santokhi. Ook de nieuwe Surinaamse ambassadeur met als standplaats Parijs (Frankrijk) werd die dag op het presidentieel paleis beëdigd te weten prof. dr. ir. Ryan Nannan (foto rechts).

Jadoenathmisier, was voor het aanvaarden van dit ambt algemeen directeur van het Ministerie van Economische Zaken alwaar hij ook leiding gaf aan het directoraat Internationale Handel. Voorts heeft hij namens Suriname ook gezeten in een aantal regionale organisaties waaronder de CEDA (Caribbean Export Developing Agencie) en heeft hij Suriname op diverse internationale fora uitgedragen waaronder bij de WTO.

In dit verband is hij meerdere malen naar Genève geweest alwaar het gemis van een permanente missie merkbaar was omdat Suriname niet direct betrokken was bij de deliberaties over allerhande mondiale vraagstukken.

In Genève zijn diverse belangrijke Internationale organisaties gevestigd waaronder de WTO, WHO ITC, UNCTAD, ILO en de UN Mensenrechtenraad. Het is volgens de Surinaamse regering daarom van eminent belang dat Suriname een permanente missie heeft in Genève, zodat onze stem bij de deliberaties met betrekking tot mondiale vraagstukken nadrukkelijk gehoord zal worden.

Het vestigen van een permanente missie in Genève, is volgens de president een weloverwogen besluit geweest van de regering.

Ryan Nannan (43) die naar Parijs gaat, is een Surinaams wetenschapper, bestuurder en politicus. Hij studeerde werktuigbouwkunde en slaagde in 2009 voor zijn doctorstitel aan de TU Delft. Terug in Suriname ontwikkelde hij zich aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) tot decaan van de faculteit Technologische Wetenschappen.

Met Frankrijk heeft Suriname een intensieve en uitgebreide samenwerking op verschillende gebieden, waaronder personen- en goederenverkeer, onderwijs en cultuur, gezondheid, handel, economie en milieu.

“Deze ambassadeurs hebben tot taak de diplomatieke banden van beide landen verder uit te diepen en te verstevigen. Ik wens de nieuwbakken diplomaten heel veel succes toe bij de uitoefening van hun ambt en zij mogen daarbij rekenen op de ondersteuning van de Surinaamse regering”, aldus het staatshoofd zondag.