Minister Raghoebarsing: “We worden te laat boos”

“Toen we boos moesten worden, waren we niet boos. Toen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) geplunderd werd, waren we niet boos. Wij plukken de zure vruchten van slecht bestuur. We hadden boos moeten worden toen er monetair gefinancierd werd en er geld gedrukt werd. Toen hadden we boos moeten worden. Niet vandaag. We worden te laat boos”, zei de Surinaamse minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij reageerde hiermee op de kritiek vanuit oppositieparlementariërs over de achterstand in jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De moederbank is momenteel bezig met het inlopen van de achterstand over het publiceren van jaarverslagen vanaf 2015. Recent is jaarverslag 2020 gepubliceerd.

Volgens Raghoebarsing tonen deze jaarverslagen duidelijk het gepleegde mismanagement tijdens de vorige regering binnen de CBvS aan.

“Dan zijn we boos, maar we zijn te laat boos. Maar toen zijn we stil gebleven en we hebben meegestemd. Maar vandaag zijn we verbaasd en gechoqueerd dat er een oordeelonthouding is op die jaarrekening”, stelde hij.

Volgens de bewindsman moet men de governor van de CBvS juist dankbaar zijn dat hij gewerkt heeft aan deze jaarverslagen, waardoor aan de internationale normen kan worden voldaan om te kunnen blijven bankieren. “Dus we moeten op tijd boos worden”, aldus de politicus tijdens de behandeling van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen.

De opmerkingen van de minister vielen niet in goede aarde bij de leden van de NDP-fractie. Echter, op fractieleider Rabin Parmessar na kreeg geen enkele parlementariër meer ruimte van vicevoorzitter Dew Sharman om een interruptie te doen of punt van orde te maken. “U muilkorft ons elke keer”, schreeuwde NDP-parlementariër Ebu Jones buiten de microfoon.

De NDP’er merkte op dat hij en zijn fractiegenoten moe zijn van dit gedrag van Sharman en met respect behandeld wensen te worden. Gezien de tumult die er ontstond, besloot Sharman de vergadering maar te verdagen.