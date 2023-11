Van der San: “President mag moderne communicatie niet gebruiken om land vanuit buitenland te besturen”

Suriname is volgens oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San, niet stuurloos. “Nee, het land is niet stuurloos. De Grondwet is duidelijk genoeg”, zei Van der San woensdag in het programma Bakana Tori.

Nadat president Chan Santokhi het land verliet, ontstond er onduidelijkheid of hij zijn bevoegdheden wel zou hebben overgedragen aan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Het staatshoofd liet via Starnieuws optekenen dat hij het protocol van overdracht wel heeft getekend, maar dat de vp dat pas zal doen wanneer hij terug is in de stad. Toen Santokhi vertrok, was Brunswijk uitstedig.

Van der San voerde aan dat het geen verplichting is dat de vp zijn handtekening gelijk onder het protocol van overdracht plaatst. Wel is belangrijk dat dit document na de ondertekening door beide functionarissen, in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

“Onder dien verstande dat de vicepresident heeft getekend voordat de president het land heeft verlaten. Want het moment de president het land heeft verlaten, gaat die waarneming de facto in werking. En als hij niet getekend heeft, kan hij niet waarnemen. Dus de wijze hoe het is getekend is geen big thing”, aldus de oud-kabinetsdirecteur.

Wat volgens hem wel interessant is, is de opmerking van Santokhi waarin die aangeeft dat het land met de moderne communicatie van overal kan worden bestuurd. Hiermee suggereert de president dat hij zonder over te dragen vanuit het buitenland alle handelingen als staatshoofd mag plegen. En dit mag volgens Van der San niet.

“Dat is niet wat in de Grondwet is geregeld. Want als hij dat vindt, dan moet hij artikel 98 lid c laten schrappen uit de Grondwet. Want volgens dit artikel moet hij het ambt overdragen. Dus wat hij hier zegt heeft consequenties. Hij doet het bewust, omdat er een moment zal komen waar hij weggaat zonder dit te doen. Die man doet precies wat hij wil”, aldus Van der San.