Opinie: ‘Vakbonden brengen de economie in gevaar’

[INGEZONDEN] – Ik durf met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat de acties van enkele vakbonden, aangestuurd worden door bepaalde politieke partijen in Suriname. De oppositie is bezig met haar eigen politieke agenda. Als je de loze kreten van bepaalde figuren hoort, kan je snel de conclusie trekken tot welke kampen zij behoren.

De vakbonden en de oppositie beseffen niet dat zij met de ondoordachte acties, de economische stabiliteit van het land in gevaar brengen. De IMF-delegatieleider Anastasia Guscina, zegt dat het sociaal programma van de Surinaamse regering teleurstellend is, maar tegelijk zegt ze ook dat Suriname goede prestaties heeft neergezet. Volgens haar is de inflatie sneller gedaald dan geprojecteerd was en de wisselkoersen zijn stabiel gebleven. Zij zegt ook dat het land goed op weg is naar economisch herstel.

Volgens de IMF-delegatieleider moet de samenleving op de juiste issues focussen om de economie gezond te maken. Maar in plaats te helpen zoeken naar oplossingen, worden er ondoordachte acties gevoerd en bovendien leveren ze kritiek over de prestaties van deze regering. De oppositie heeft er baat bij dat het niet goed gaat met land om aan de macht te komen.

IMF delegatieleider Goscina, vraagt het volk om zich op de juiste problemen te concentreren, naar het heel pakket van hervormingen te kijken en wat wij willen bereiken en wat kan gebeuren als we de hervormingen terugdraaien. Je kan de BTW terugdraaien, je kan absurde hoge salarisverhogingen vragen. Maar een stijgende inflatie en valutakoersen die daarmee komen ga je niet voorkomen.

Het verbaast me ten zeerste dat de vakbeweging, oppositionele partijen en bepaalde DNA-leden heel blij zijn met de opmerking van de IMF-delegatieleider dat het sociaal programma teleurstellend is. Ze zijn in hoera stemming! Ik vraag me af of deze mensen Surinamers zijn. Dit is niets anders dan a-nationaal gedrag, dit soort grappenmakers moeten mijlenver wegblijven van het machtscentrum.

President Santokhi in 2021: “de samenleving moet zich maatschappelijk verantwoordelijk en nationaal op te stellen, in alle opzichten, in ons gedrag, onze meningsvorming en in onze bijdrage. Hij deed een beroep op eenieder om zich in de eerste plaats als Surinamer op te stellen. Laten we ophouden, om wat voor reden dan ook, de samenleving te verdelen en etnisch bezig te zijn”. Maar het schijnt dat de actievoerders en de oppositie, de oproep van de president niet begrepen hebben.

Deze regering is bezig een aantal projecten uit te voeren en één van de projecten is het sociaal programma. Als het sociaal programma teleurstellend is wil dat niet zeggen dat ook de overige programma’s niet goed zijn.

Er was eens een wiskundeleraar die de tafel van 9 op het bord schreef. Als laatste schreef hij 10×9= 91. De studenten lachten hem uit. De leerkracht wachtte tot iedereen weer stil was. Vervolgens zei hij: Ik heb 9 problemen correct opgelost en slechts 1 fout gemaakt. In plaats van me te feliciteren met het goed oplossen van 9 van de 10 problemen, lachen jullie om mijn fout. De essentie van het verhaal is dat men zich focust op die ene fout en vergeet wat men goed gedaan heeft.

Tot slot: woordvoerder van de politiebond Revelino Eijk zei tijdens de hierboven genoemde actie ‘W’o tek’ eng gangster’. Maar toen hij op zijn gangstergedrag gewezen werd, krabbelde hij terug. Hij zei dat hij iets anders bedoelde. Met de staart tussen zijn benen droop hij af. Als je niet durft te zeggen wat je in werkelijkheid gezegd hebt, ben je een grote lafbek. Voortaan moet je dan liever je grote mond dichthouden. Het verbaast me daarom niet waarom hij gemuteerd is van de Surinaamse Politieacademie (PA), dus machogedrag moet je achterwege laten.

Idris Naipal