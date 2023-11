Koedemoesoe: “A verkiezing sa en kon in 2025 is van de ABOP. Het kan niet anders”

“Den man kan du san den wani. Believe me, a verkiezing sa en kon in 2025 is van de ABOP. Het kan niet anders”, zegt ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe.

Volgens de volksvertegenwoordiger uit het district Para is de groei van de ABOP de reden waarom tegenstanders, waaronder ook exponenten van coalitiepartner VHP, steeds een aanval openen op de geelzwarte partij.

Ook het bericht van InsightCrime, waarin vorige week de Surinaamse vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk door Amerikaanse en Colombiaanse onderzoekers in verband is gebracht met recente betrokkenheid bij drugshandel, is volgens hem onderdeel daarvan.

Volgens Koedemoesoe is de ABOP gekoppeld aan Brunswijk. Vandaar dat de aanvallen ook gericht zijn op de vp.

“Als je de ABOP klein wilt krijgen, moet je eerst Ronnie Brunswijk klein krijgen. En dat gaat niet zo gemakkelijk. Dus den san disi na pikin tori. Mi sabi tak unu abi wan tranga voorzitter en dati e mek ABOP moro tranga”, aldus de politicus.