VIDS: Inheemse gemeenschappen zijn moe van loze beloften en valse politieke mooipraat

De Grondwet en Kiesregeling zijn onderworpen aan veranderingen. “Vindt u de huidige behandeling van deze voorgestelde wijzigingen van de kiesregeling geen schending van ons recht op FPIC?”, vraagt VIDS zich af in een kritisch schrijven aan de regering en DNA.

VIDS vraagt zich namelijk af of er wel een gedegen analyse is geweest van de potentiële impacts van deze wijzigingen op de rechten van Inheemse volken. Er zijn geen consultaties over de wijzigingen gehouden met VIDS, als het representatief orgaan van de Inheemse gemeenschappen.

Ook hekelt VIDS het feit dat het wel mogelijk om een grondwetswijziging in behandeling te nemen voor wijziging van het kiesstelsel maar geen grondwetswijziging voor de waarborging van de collectieve mensenrechten van Inheemse volken en Tribale volken. Laatstgenoemde grondwetswijziging wordt al decennialang voorgesteld maar steeds afgewimpeld met “herziening van de Grondwet is té ingrijpend en duurt te lang”.

“Het zal u duidelijk zijn dat deze kwesties ons zeer hoog zitten. Onze conclusie is dat de Staat Suriname ons als Inheemse volken discrimineert en erger nog, geen structurele maatregelen treft om deze structurele discriminatie tegen te gaan. De Inheemse gemeenschappen zijn moe van loze beloften en valse politieke mooipraat”, zegt VIDS.

De gebeurtenissen van 2 mei 2023 inclusief de nasleep daarvan, met criminalisering en intimidatie van Inheemsen, zijn verse en diepe wonden. De gesprekken met de clusterministers zijn ook doodgebloed, zonder enige concrete uitkomst. “Jaar na jaar blijven structurele maatregelen uit. Vanuit VIDS doen wij steeds toenaderingen, vragen naar effectieve samenwerking en doen mee met dialogen die echter steeds op een dood spoor uitlopen”, aldus VIDS.

De brief eindigt met een oproep aan regering en DNA om met zinvolle antwoorden op de diverse vragen te komen.