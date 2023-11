Overheidsinstellingen worden getraind in capaciteitsversterking

Het Directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft in samenwerking met Canada-Caricom Expert Deployment Mechanism (CCDEM), beter bekend als Catalyste+, het project getiteld “Capacity Development Government Institution -Ministry EZOTI” uitgevoerd ter capaciteitsversterking van de overheidsinstellingen in Suriname.

Ter uitvoering van dit project is Melanie Boyd aangetrokken door de CCDEM om een training te verzorgen voor het schrijven van projectvoorstellen. De training heeft twee weken geduurd en de afsluiting heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 november in de vergaderzaal van het ministerie van EZ.

Nitesh Ramdin, die ook heeft deelgenomen aan de training, heeft aangegeven dat het schrijven van projectvoorstellen heel belangrijk is om in aanmerking te kunnen komen voor internationale fondsen. Volgens hem kan Suriname hierdoor in aanmerking komen voor fondsen om projecten uit te voeren die voor de ontwikkeling kan zorgen van de economische groei van Suriname.

Ramdin heeft de training positief en leerrijk ervaren en zegt dat hij de tools die hij heeft meegekregen kan toepassen in het ondernemerschap.

Volgens DTI-directeur Rafiq Ilahi is het project tot stand gekomen doordat er steeds meer mogelijkheden zijn voor het indienen van projecten (call for proposals). Volgens hem wordt er onvoldoende gereageerd op de call for proposals en is er op basis daarvan een training georganiseerd voor overheidsfunctionarissen om hun capaciteiten te versterken voor het schrijven van projectvoorstellen.

Er hebben 36 participanten deelgenomen aan deze training die twee weken heeft geduurd, waarbij ze werden ingedeeld in twee cohorten per week.

Ilahi benadrukt dat deze training heel belangrijk is, omdat er internationale fondsen beschikbaar zijn voor ontwikkelingssamenwerkingen. Deze fondsen kunnen beschikbaar gesteld worden als er projectvoorstellen worden ingediend. De directeur van DTI heeft aangegeven dat het ministerie van EZ sterk staat bij het schrijven van projecten en bij het binnen halen van fondsen, maar met deze capaciteitsversterking zal het ministerie van EZ meer kansen voor Suriname naar binnen halen.

Volgens Ilahi kan hierdoor de ease of doing business index uiteindelijk verbeterd worden, waardoor Suriname een stapje dichterbij kan komen bij de gestelde doelen van de regering.