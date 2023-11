Gajadien: “Met acties brengen we alleen maar schade aan het land toe”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt dat de acties van de vakbeweging alleen maar schade aan het land toebrengen. De politicus is eerder voorstander van het oplossen van de problemen middels dialoog.

“Met acties brengen we alleen maar schade aan het land toe, terwijl we dat juist op dit ogenblik niet nodig hebben”, zei de VHP’er in het programma ABC-Actueel.

Ondertussen heeft de CLO-groep geleid door Michael Miskin al haar lidbonden de ruimte geboden om deel te nemen aan de acties van de gezamenlijke vakbeweging (C-47, COL, veiligheids- en ziekenhuisbonden).

Donderdag is een petitie ingediend bij de DNA en het Kabinet van de President. Het Surinaams staatshoofd heeft deze vakorganisaties gelijk uitgenodigd voor overleg met een clusterteam van ministers. Indien er geen oplossing komt tot het weekend, gaat de gezamenlijke vakbeweging maandag meer mensen op straat brengen.

De vakbeweging is van mening dat de regering meer geld zou kunnen binnenhalen middels BTW uit de goud- en casinosector en juist ver moet blijven van de invoering of verhoging van deze belasting op brandstof, gas- en nutsvoorzieningen. Gajadien stelt dat er al genoeg belastingen wordt geheven in deze sectoren.

“Het probleem is dat men niet de juiste weergave geeft. Iedereen die in de goud- en casinosector zit, draagt BTW af bij alle artikelen die men daar gebruikt. BTW is een verbruiksbelasting. Dus wat je gebruikt, daarover betaal je belasting”, aldus de politicus. Volgens de parlementariër blijken veel mensen BTW nog niet te snappen. Het is daarom de taak van de overheid om goede voorlichting daarover te geven.

Gajadien stelt dat er gekeken moet worden naar de verbetering van de koopkrachtversterking en de prijsstabilisatie in de winkel. En voor prijsstabilisatie is het van belang dat de koers stabiel is.

“Als we een goede analyse maken dan hebben de prijsstijgingen sowieso niets te maken met BTW”, benadrukt de parlementariër. Wel is in de praktijk gebleken dat bepaalde ondernemers en handelaren de geinde BTW niet aan de staat afdragen. Dit zorgt ervoor dat de Surinaamse overheid veel inkomsten misloopt.