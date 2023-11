Bekende Surinaamse zanger beschoten in auto; sprake van roofoverval

De man die afgelopen woensdag aan de Vredenburgweg in Suriname van dichtbij werd beschoten in zijn auto, is volgens de Surinaamse politie slachtoffer geworden van een beroving.

In eerste instantie had de politie ter plaatse het vermoeden dat het zou gaan om een afrekening. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer onder bedreiging van wapens beroofd is van zijn halsketting en geld.

Het slachtoffer is de bekende Surinaamse zanger Brayn Hij, meldt WLT media.

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat hij alleen in de auto zat. Op een gegeven moment reden de verdachten die op een bromfiets gezeten waren, hem tegemoet en schoten direct op het voertuig.

Onder bedreiging van wapens beroofden ze hem vervolgens van zijn halsketting en geld. 

Het slachtoffer liep een schotwond op in zijn zitvlak en is ter observatie en verdere medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

Na de daad verlieten de twee verdachten met hoge snelheid, op de bromfiets, de plek. De verdachten hadden vermoedelijk geen valhelmen op, maar maskers en waren in het zwart gekleed met witte handschoenen aan.