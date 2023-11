Tienermeisje dood binnengebracht bij Spoedeisende Hulp

Bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname is een tienermeisje donderdagavond dood binnengebracht.

De 16-jarige Q.P. zou thuis onwel zijn geworden nadat ze volgens huisgenoten oso-dresi had ingenomen. Het meisje begon over te geven en werd rond 20.45u in allerijl naar de SEH gebracht.

Ter plaatse aangekomen merkte de behandelende arts dat de tiener niet meer leefde.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van betrouwbare bronnen dat het meisje in verwachting was.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is haar lichaam voor obductie in beslag genomen. Sectie zal moeten uitwijzen wat de doodsoorzaak is.