Moeder schakelt politie in nadat zoon hevig bloedend gewond thuis komt

Een 79-jarige vrouw in Suriname schakelde afgelopen nacht de politie in nadat haar 44-jarige zoon thuis kwam met een steekwond. De man bloedde hevig.

Ze vernam van haar zoon dat een man hem met een mes in zijn rechter onder borst heeft gestoken. Volgens de moeder is de aanleiding voor de steekpartij vermoedelijk een twist over een vrouw.

Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis. Hij is volgens de moeder ter observatie opgenomen.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.