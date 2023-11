Bonden na indienen motie uitgenodigd voor overleg met ministers

President Santokhi heeft vandaag een motie van de de coalitie van bonden in Suriname ontvangen. Hij waardeert het feit dat ondanks de ontevredenheid die op een georganiseerde manier is ingediend.

Het Surinaamse staatshoofd gaf verder aan dat ze zijn uitgenodigd voor overleg met een clusterteam van ministers.

De president vindt het belangrijk dat de regering en de vakbonden in dialoog blijven en zal zich blijven inzetten voor een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. Op zijn Facebook pagina zegt hij:

“Ik had gisteren al een positief overleg met Ravaksur, waarbij concrete maatregelen zijn genomen om verbeteringen in de economische situatie te realiseren. Tijdens deze gesprekken zijn drie belangrijke suggesties naar voren gebracht: het uitbreiden van belastingtarieven, aanpassingen in de tarieven voor basisvoorzieningen en het herzien van producten die van invloed zijn op de kosten van levensonderhoud. Een technisch team bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden en de belastingdienst werkt deze voorstellen momenteel uit.

Dit team werkt nauw samen met de clusterministers om ervoor te zorgen dat de voorstellen haalbaar zijn. De uitkomsten van deze gezamenlijke inspanningen worden binnen een week gepresenteerd.

Ik vind het belangrijk dat de regering en de vakbonden in dialoog blijven. Ik zal mij blijven inzetten voor een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen om de economische situatie van het land te verbeteren.”